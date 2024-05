Bei welchem Fund sich Sammler im Unterluch Rosslau freuten Flaschenpost gibt auch nach 13 Jahren ihr Rätsel nicht preis

Nach langer Reise wird Treibgut am Elbufer angeschemmt. Doch es fehlen Hinweise vom Absender. Wo wurde die Flaschenpost abgesendet und bei welchen Hochwasser ist sie an Land getrieben. Nur drei kleine Texte und ein paar Eurocent stecken in der Flasche.