Eine Station bei der Schnitzeljagd ist das Dreieck in Querfurt, wo Kinder am Summstein einen Hinweis entdecken können.

Querfurt/MZ. - Ein Erlebnis für Kinder zu schaffen, das hat sich der amtierende Brunnenherr der Thaldorfer Pfingstburschen, Christian Lehmann, fest vorgenommen. Er rief in diesem Frühjahr „Brun’s Schnitzeljagd“ ins Leben. Anfang Mai begaben sich die ersten Mädchen und Jungen auf die mit Rätseln und Hinweisen gespickte, abenteuerliche Reise durch Querfurt und waren begeistert. Doch schon kurz darauf wurde der Spaß für Kinder von Unbekannten zerstört. An Stationen in der Stadt angebrachte Schilder in Formen von Mönchen und Kindern waren gestohlen oder beschädigt worden.