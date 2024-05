Genussmomente der Hobbymalerin Dagmar Gliesche präsentiert die Gewandhausgalerie Zeitz in ihrer neuen Ausstellung. Was daran besonders ist.

Zeitz/MZ. - Aufgeregt war die Zeitzer Hobbykünstlerin Dagmar Gliesche, als vor wenigen Tagen ihre Ausstellung in der Gewandhausgalerie in Zeitz eröffnet wurde. Doch Ausstellungen sind wichtig. Denn die Genussmomente – so auch der Titel der Ausstellung – die Dagmar Gliesche in eindrucksvollen Farbspielen einfängt und ausdrückt, will sie mit vielen Menschen teilen. So, wie man mit guten Freunden ein Glas Wein, ein liebevoll angerichtetes Essen teilt. Womit man wieder beim Thema wäre: Malen ist die eine Leidenschaft von Gliesche, Kochen, Kreieren von Rezepten die andere. Und bei beiden geht es um Leidenschaft und Genuss.