Siebenhausen/MZ. - Am späten Abend des 19. Mai ist es bei Siebenhausen zu einem schweren Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen, bei dem noch ermittelt wird, ob möglicherweise eine zweite Person vor Ort war. Das teilte Johannes Braun von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau der MZ mit.

Was bekannt ist

Ein 19-Jähriger Mann aus Bitterfeld war gegen 23 Uhr auf der L 140 zwischen Raguhn und Salzfurtkapelle mit einem Pkw Opel unterwegs, als er auf Höhe Siebenhausen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Auto überschlug sich und landete seitlich auf einem angrenzenden Acker.

„Der 19-Jährige wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert“, so Braun weiter. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,2 Promille bei dem Mann festgestellt. „Der genaue Unfallhergang ist noch Stand weiterführender Ermittlungen“, teilt er mit.

Gab es die zweite Person?

Nach MZ-Informationen hat es im Anschluss am dem Unfall eine Suchaktion nach einer mutmaßlich weiteren Person gegeben, bei der die Polizei und die Zörbiger Feuerwehr beteiligt waren. Das bestätigt Zörbigs Stadtwehrleiter Christian Scholz auf Nachfrage und teilt mit, dass die Kameraden die Suche dann aber eingestellt und an die Polizei übergaben hätten.

Nach Aussage von Johannes Braun wurde nach einer zweiten Person gesucht, weil der Unfallfahrer behauptet habe, dass sich eine weitere Person im Auto befunden habe. Nach dieser hätten die Beamten bis 0.22 Uhr gesucht, die Suche dann aber eingestellt. „Wir ermitteln aber natürlich, ob eine zweite Person vor Ort war“, so Braun weiter. Der Rest sei Gegenstand der Ermittlungen zum Unfall, die am Nachmittag des 20. Mai andauerten.