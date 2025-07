In Halle findet am Samstag ein Minigolfturnier statt, bei dem jeder mitmachen kann. Es gibt auch verschiedene Preise zu gewinnen. Worauf es bei dem Sport ankommt.

Freizeit in Halle

Halle (Saale) /MZ. - Mit dem Schläger muss man den Golfball an der richtigen Stelle treffen, damit er bestenfalls direkt ins Loch rollt. Bahn für Bahn spielt man gegen seine Familie oder Freunde: Minigolf ist bei vielen Menschen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. In Halle wartet die Anlage vom Sportparadies im Böllberger Weg mit 18 unterschiedlich schwierigen Bahnen, teilweise mit Hindernissen, täglich auf Spieler. An diesem Samstag gibt es für die besten Runden sogar etwas zu gewinnen.