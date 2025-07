Ferienfreude zum kleinen Preis: Mit dem neuen Ferien-Spaß-Pass von Halle, dem VIP-Museumspass im Mansfelder Land & Co. können Familien im Sommer 2025 richtig sparen. Wie Familien alle Top-Deals nutzen – und was noch kommt!

Sparaktionen in Sachsen‑Anhalt: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Seit Jahren können sich Kinder und Jugendliche bei diversen Angeboten in den Sommerferien mit dem Kinderferienpass in Wittenberg ausprobieren.

Magdeburg/Halle (Saale). Hurra, die Sommerferien sind da! In Sachsen-Anhalt können Schülerinnen und Schüler vom 28. Juni bis zum 8. August die Seele baumeln lassen. Das sind 42 Tage Ferien! Für Eltern möglicherweise ein teurer Spaß. Ein Eis hier, der Eintritt dort, das geht ins Geld. Wer clever ist, besorgt sich eine der vielen Ferien-Vergünstigungen, die vielerorts angeboten werden. Hier eine Auswahl:

Tipp 1: VIP-Museumspass: Kostenlos in 70 Museen erkunden

Bereits zum 13. Mal lädt die Ferienaktion „VIP-Museumspass“ Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dazu ein, kostenlos rund 70 Museen in Sachsen-Anhalt, Nordthüringen und erstmals auch im östlichen Niedersachsen zu entdecken – vom 28. Juni bis 13. August 2025.

Der Pass wird traditionell zur Zeugnisausgabe im Landkreis Mansfeld-Südharz verteilt, ist aber auch in allen teilnehmenden Museen sowie in Tourist- und Stadtinformationen erhältlich. Wer beim Museumsbesuch Stempel sammelt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen – schon fünf Stempel genügen für die Teilnahme. Mehr als 70 Museen sind dabei, unter anderem das Spengler-Museum Sangerhausen, der Röhrigschacht Wettelrode oder das Mansfeld-Museum Hettstedt.

Übrigens: Auch die Mansfelder Bergwerksbahn beteiligt sich an der Aktion „Dein VIP-Museumspass“

Die bunte Illustration zum Pass macht schon beim Anschauen Lust auf Sommer, Sonne und jede Menge Abenteuer. (Screenshot: Saalesparkasse)

Tipp 2: Ferien‑Spaß-Pass: Aktionen gezielt planen – spart insgesamt über 80 Euro

Auch in Halle lohnt sich der Ferienstart: Mit dem „Ferien-Spaß-Pass“ der Saalesparkasse erhalten Kinder und Jugendliche während der Sommerferien freien oder ermäßigten Eintritt in zahlreiche Freizeiteinrichtungen – darunter Schwimmbäder, die Parkeisenbahn, der Bergzoo oder das Stadtmuseum.

Der Pass ist kostenfrei und kann ab Ferienbeginn in teilnehmenden Einrichtungen genutzt werden.

Tipp 3: Salzlandkreis-Ferienpass: Gratis Badespaß und Museumseintritt

In Staßfurt dürfen sich Kinder und Jugendliche auf eine kreative Neuerung freuen: Der diesjährige Ferienpass erhält ein neues Logo – gestaltet nach Ideen aus den Jugendclubs der Stadt und ihrer Ortsteile. Noch bleibt das Design geheim, die Enthüllung ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Der Ferienpass selbst verspricht wieder ein vielfältiges Sommerprogramm mit kostenfreien und ermäßigten Aktionen – organisiert in Zusammenarbeit mit der Volksbank Börde-Bernburg, den Stadtwerken Staßfurt, der Energie Mittelsachsen und der Stadt Staßfurt. Los geht’s am 28. Juni mit einer großen Auftaktveranstaltung – der genaue Ort wird bald bekanntgegeben.

Tipp 4: Dessau‑Roßlau und Wittenberg: Eistipp im Ferien‑Broschürenspaß!

Auch in Dessau-Roßlau können sich Familien auf ein vielseitiges Ferienprogramm freuen: Die neue Broschüre „Ferienspaß 2025“ bietet einen Überblick über mehr als 100 Angebote – vom kostenfreien Eintritt ins Bauhaus über Manga-Zeichenkurse und Naturcamps bis hin zu digitalen Schnitzeljagden.

Herausgegeben vom Kommunalen Bildungsbüro, der Stadtmarketinggesellschaft und der Hochschule Anhalt, bündelt die Broschüre spannende Ferienaktionen zahlreicher Vereine und Einrichtungen in der Region.

Ein kleines Extra für alle mit der gedruckten Ausgabe: ein Gutschein für eine Kugel Eis im Café Antonio oder im Eiscafé Palermo. Die Broschüre ist kostenlos in den Tourist-Informationen Dessau und Roßlau erhältlich oder online abrufbar.

Tipp 5: Vergünstigungen in Wittenberg

In der Lutherstadt Wittenberg sorgt der Kinder-Ferien-Erlebnis-Pass auch 2025 wieder für eine „Familien-Glückszeit“ voller Entdeckungen: Von sportlichen Angeboten wie Cheerleading und Selbstverteidigung über kreative Workshops, Alpakawanderungen, Mittelalterabenteuer und Begegnungen mit dem Oberbürgermeister – das Programm ist so bunt wie vielseitig.

Viele Kurse sind kostenreduziert oder kostenlos, einige Angebote sogar schon ausgebucht. Eltern können ihre Kinder oft begleiten, bei den Jüngeren ist das Pflicht. Der Ferienpass kostet 5 Euro im Vorverkauf (26. Mai bis 01. Juni 2025), danach 6 Euro, und ist über die Tourist-Information sowie online erhältlich. Der Aktionszeitraum läuft vom 28. Juni bis 8. August – einzelne Angebote finden auch davor oder danach statt.