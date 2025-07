Echte Hingucker: Die Stockrosen in der Ascherslebener Innenstadt blühen wieder

Die Stockrosen in Aschersleben blühen wieder, wie hier in der Breiten Straße.

Aschersleben/MZ - Jedes Jahr ist es immer wieder ein farbenprächtiges Schauspiel, wenn die Stockrosen in der Ascherslebener Innenstadt blühen. Egal ob am Markt oder in der Breiten Straße.

Dem privaten Engagement einer Ascherslebenerin ist es zu verdanken, dass die imposanten Pflanzen in Weiß, Gelb oder Altrosa alljährlich zu einem Hingucker und auch zu einem beliebten Fotomotiv werden.

Auch Bauwirtschaftshof hilft mit

Über die Zeit sind es in den letzten Jahren immer mehr Pflanzen geworden, die das Stadtzentrum zieren. Und neben der persönlichen Pflege sorgt auch der Bauwirtschaftshof bei seinen Gießrunden dafür, dass die Blütenpracht lange erhalten bleibt.

Ein Beweis dafür, wie mit persönlichem Engagement das eigene Umfeld ein bisschen schöner gemacht werden kann.