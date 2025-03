Ob Terroranschlag, Chemiewolke oder Reisebusunfall auf der Autobahn: Jede Stadt muss einen Notfallplan in der Tasche haben. Der Dessauer „MANV“-Plan wurde nun in Teilen vorgestellt. Noch im ersten Halbjahr 2025 soll das Konzept auch in einer praktischen Großübung angewendet werden.

Nach Anschlägen in Magdeburg und Mannheim: So plant Dessau einen Massenanfall an Verletzten

Dessau-Roßlau/MZ. - So gut die Vorbereitung auch ist, so modern die Ausstattung, so engagiert die Helfer sind – eines steht für Martin Müller ohne Frage fest: „Ich hoffe wirklich, dass es unsere Stadt nie ereilt.“ Vorbereiten muss sich der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz trotzdem für den Fall, dass es doch einmal zu einem Ereignis kommt, bei dem viele Menschen gleichzeitig schwer verletzt oder getötet werden. In Fachkreisen MANV genannt: „Massenanfall an Verletzten“.