Tipps für den Notfall Nach Havarie im Kreis Wittenberg: So bereitet man sich am besten zu Hause auf eine Notsituation vor

Eine Havarie bei Wittenberg, ein Wasserrohrbruch in Jessen. Die Trinkwasserversorgung im Kreis Wittenberg beschäftigt derzeit zahlreiche Fachkräfte verschiedener Behörden und Firmen. Was ist zu tun, wenn beispielsweise das Trinkwasser droht zur Neige zu gehen? Wie bereitet man sich auf so etwas vor?