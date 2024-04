Jessen/MZ. - Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Elbe-Elster-Jessen waren seit Sonntag auf der Suche nach einer Rohrbruchstelle in Jessen. Das Areal, auf das sich die Suche beschränken müsste, war zwar recht schnell eingekreist. Doch die exakte Bruchstelle damit noch nicht gefunden. Am Dienstagnachmittag war es soweit, informierte Zweckverbands-Geschäftsführer Thomas Giffey die MZ. Der Rohrbruch war seitlich der Alten Wittenberger Straße, zwischen dem neugebauten Autohaus und der Einmündung auf die L 37 (Rehainer Bahnübergang) lokalisiert worden.

Bis dahin, so der Verbandschef, sind stündlich etwa 130.000 Liter Wasser aus dem Leck gelaufen. Da es bis zum Sonntagabend noch nicht entdeckt war, wurde die Leitung abgeschiebert. Die Einwohner von Rehain und Ruhlsdorf wurden seither per Wasserwagen versorgt. „Das Wasser in der Leitung wurde am Montag wegen der Suche noch einmal angestellt, am Abend jedoch erneut abgedreht“, so Giffey zum Verlauf.

Nach dem Auffinden der Leckage, die unter einem Baum liegt, bereiteten die Mitarbeiter des Verbandes am Dienstag die Reparatur soweit vor, dass sie gleich am heutigen Mittag erfolgen könne. Um den Baum nicht fällen zu müssen, werde über das kaputte Rohr ein zweites geschoben, das entsprechend mit der Altleitung verbunden und abgedichtet wird, erfuhr die MZ an Ort und Stelle zur Technologie. Wenn alles glatt läuft, könnten ab diesem Mittwochmittag die betroffenen Haushalte wieder normal mit Wasser versorgt werden, so die Erwartung.