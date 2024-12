Sowohl Einsatzkräfte des ASB als auch der Feuerwehr unterstützen in Magdeburg und in der Ascherslebener Klinik die Arbeiten der Retter nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.

Mehr als 80 Helfer aus Aschersleben waren in der Nacht des Magdeburger Anschlags im Einsatz

An der Notaufnahme des Acherslebener Krankenhauses richten Einsatzkräfte des ASB das Triagesystem ein.

Aschersleben/MZ - Die nach dem Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ausgerufene MANV-Stufe (Massenanfall von Verletzten) macht am Freitagabend eine Unterstützung durch Einsatzkräfte aus dem Salzlandkreis unabdingbar. So wird unter anderem die Ascherslebener Feuerwehr als Teil des Fachdienstes Führungsunterstützung des Salzlandkreises verständigt, um von Schönebeck aus gezielt die Versorgung in der Landeshauptstadt zu unterstützen.