Dessau/MZ - Was haben die Johannisstraße und die Ferdinand-von-Schill-Straße gemeinsam? Beide verfügen über Lücken, Baulücken. In der Johannisstraße ist die eine, die als Abrisslücke aus den 1990er Jahren schon lange als Parkplatz genutzt wird. Die in der Schillstraße war mit einem städtebaulichen Missstand verbunden. Just gegenüber dem heutigen Verwaltungsgebäude der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft stand einmal mit dem „Goldenen Stern“ eine historische Gaststätte. Um 1820 errichtet, wurde das marode, aber durchaus rettbare Haus 2002 vom zwischenzeitlichen Eigentümer Dinger & Scheidel abgerissen. Mit dem Einzug der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft in das Eckgebäude der Ferdinand-von-Schill-Straße wurde der historische Gaststättenstandort zum Parkplatz umfunktioniert - für die DWG. Viele Jahre ist das nun schon her. Dass damals dafür Mittel vom Stadtumbau Ost, also Gelder zur Verschönerung Dessaus, verwendet wurden, um einen Parkplatz für DWG-Mitarbeiter zu bauen, darüber war mancher ziemlich verwundert.