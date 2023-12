Die FDP in Dessau-Roßlau bringt sich für die Stadtratswahl in Stellung. Ziel ist eine eigene Fraktion.

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Ihren Aufstellungsparteitag für die Kommunalwahl haben die Freien Demokraten der Stadt Dessau-Roßlau am vergangenen Freitag veranstaltet. Die aufgestellten Kandidaten haben einen ganz verschiedenen Hintergrund und stehen so für eine breite Bevölkerungsschicht: vom Schüler, Auszubildenden und Studenten über Angestellte, Selbstständige und Unternehmer, Rückkehrerin und Zugezogene bis zur Rentnerin und Pensionär, heißt es in der Mitteilung des FDP-Kreisverbands Dessau-Roßlau.