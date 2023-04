Azubis und Quereinsteiger Begehrtes Steuer - So sichert sich die DVG in Dessau-Roßlauer den Fahrer-Nachwuchs

Bundesweit fehlen Fahrer im Nahverkehr. In Dessau-Roßlau ist dagegen die Situation relativ entspannt. Nachwuchsfahrer Niklas Grigo erzählt, was ihn an seinem Job so begeistert.