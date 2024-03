Das Bündnis Gelebte Demokratie ruft am Wochenende zur Demo auf dem Marktplatz in Dessau auf. In Dessau-Nord kommt es zu Behinderungen wegen einer Fahrraddemo.

„Aufstehen gegen Rechts“ und Fahrraddemo - Mehrere Aktionen am Samstag in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Netzwerk Gelebte Demokratie Dessau-Roßlau hat erneut zu einer Protestaktion aufgerufen. In der Ankündigung heißt es: „Am 9. März gehen wir mit einem großen zivilgesellschaftlichen Bündnis für Toleranz und Vielfalt auf die Straße und stehen zusammen gegen Rechts“.

Die Veranstalter haben sich diesmal ein nach eigenen Angaben hohes Ziel gesteckt: 2500 Menschen sollen sich am Samstag auf dem Dessauer Marktplatz einfinden. Auf der Bühne gibt es ein Programm mit Live-Musik, Tanz und Redebeiträgen.

Hunderte Teilnehmer bei den Demos im Januar und Februar

Mit einem breiten Bündnis aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und engagierten Menschen in der Stadt ruft das Netzwerk zu Protesten für den Schutz der Demokratie auf. Bei einer Kundgebung unter dem Motto „Lichter gegen Rechts“ hatten sich am 24. Januar etwa 800 Menschen auf dem Marktplatz versammelt, am 22 Februar waren es 300 Teilnehmer.

Ebenfalls am Samstag ist eine Fahrrad-Demo in Dessau-Nord geplant. Der Kreisverkehr, in den etwa die Mendelssohnstraße und die Marienstraße einmünden, wird von 14 bis 21 Uhr gesperrt, teilten die Stadtwerke mit. Das betrifft auch die Buslinie 13. Die Haltestelle Kurt-Weill-Straße wird im genannten Zeitfenster durch die am Albrechtsplatz ersetzt. Am „Schlachthof“ in Richtung Hauptbahnhof hält der Bus auf der gegenüberliegenden Seite.