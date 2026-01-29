Im Dessau-Roßlauer Haushalt 2026 fehlen über 50 Millionen Euro. Das Landesverwaltungsamt hat jetzt die Spielräume der Stadt eingeschränkt. Was die Konsequenzen sind.

Auflagen vom Landesverwaltungsamt - Dessau-Roßlau muss für Haushalt 2026 den Gürtel enger schnallen

Dunkle Wolken über dem Rathaus in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Beim städtischen Haushalt muss der Gürtel enger geschnallt werden. Nach der Prüfung aller Haushaltsunterlagen 2026 hat das Landesverwaltungsamt Reduzierungen in Millionenhöhe vorgenommen, sagte der Finanzbeigeordnete André Ulbrich am Dienstagabend im Finanzausschuss.