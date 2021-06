18-Jähriger überfährt rote Ampel - 20.000 Euro Schaden und zwei verletzte Personen

Dessau - Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Mittwoch in Dessau über eine rote Ampel gefahren und hat dabei nicht nur 20.000 Euro Sachschaden angerichtet, sondern auch sich und eine weitere Person verletzt.

Der junge Mann war auf der Antoinettenstraße unterwegs und wollte nach links in die Heinrich-Deist-Straße abbiegen, wartete aber nicht an der roten Ampel. Auf der Kreuzung stieß er mit einem 52-jährigen Autofahrer zusammen, der in Richtung Wolfgangstraße unterwegs war. Beide Männer wurden leicht verletzt. (mz)