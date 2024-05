Garten Gartenfreuden: Wie der Außenbereich zum Familienlieblingsplatz wird

Der Garten als grüne Oase gewinnt immer mehr an Bedeutung und entwickelt sich zu einem zentralen Ort des Familienlebens. Was früher oft als bloße Verlängerung des Wohnraums betrachtet wurde, entpuppt sich für viele Menschen als kreativer Freiraum und Raum für vielfältige Freizeitaktivitäten. Dieser Wandel in der Wahrnehmung spiegelt sich in den unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten wider: Der Garten dient sowohl als stiller Rückzugsort, der die Verbindung zur Natur herstellt, als auch als lebendiger Treffpunkt für gesellige Runden. Ob entspanntes Beisammensein mit der Familie oder kreative Gestaltung - der eigene Garten bietet den perfekten Rahmen für individuelle Bedürfnisse und Wünsche.