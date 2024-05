Am Sonnabend, 11. Mai, singt Joy Denalane beim Festival „Women in Jazz“. Was die Soul-Queen mit der Saalestadt verbindet und wohin ihre Reise mit Max Herre geht, hat sie im Interview verraten.

Joy Denalane singt am 11. Mai 2024 in Halle.

Gerade noch war Joy Denalane in Südafrika unterwegs, wo sie gemeinsam mit Tim Bendzko und „Juli“-Frontfrau Eva Briegel für die Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ vor der Kamera stand. Am Sonnabend, 11. Mai 2024, aber kommt die deutsche Soul-Sängerin nach Halle und singt dort im Rahmen des Festivals „Women in Jazz“. Vorher hat sie aber noch Jessica Quick Fragen über Frauen in der Musik, ihre Beziehung zu ihrem Mann Max Herre und Halle beantwortet.