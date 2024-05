Den Menschen in Sachsen-Anhalt bleiben 2022 fast 23.000 Euro für Konsum und zum Sparen. Im Bundesvergleich ist das Land damit Schlusslicht.

Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen-Anhalt

Das verfügbare Einkommen liegt in Sachsen-Anhalt deutlich unter dem Bundesschnitt.

Halle (Saale). - Verglichen mit anderen Bundesländern hatten die Menschen in Sachsen-Anhalt 2022 am wenigsten Geld pro Kopf zur Verfügung. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes hatten jeweils ein durchschnittliches verfügbares Einkommen von 22.974 Euro, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Das waren zwar 1.174 Euro (plus 5,4 Prozent) mehr als noch im Jahr zuvor, jedoch nur 88,9 Prozent des bundesweiten Wertes. Dieser lag bei 25.830 Euro (plus 5,6 Prozent zu 2021).

Gesamteinkommen in Sachsen-Anhalt pro Kopf steigt weniger als im Bundesschnitt

Das verfügbare Einkommen gibt an, wie viel Geld für Konsum und zum Sparen zur Verfügung steht. Das Einkommen aller privaten Haushalte in Sachsen-Anhalt habe 2022 bei etwas mehr als 50 Milliarden Euro gelegen, so das Statistikamt.

Im Vergleich zum Vorjahr war das Gesamteinkommen in Sachsen-Anhalt pro Kopf um 5,5 Prozent gestiegen. Bundesweit wurde ein Anstieg von 6,3 Prozent verzeichnet.