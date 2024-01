Dessau/MZ - Wie angekündigt haben Landwirte am Mittwoch in Dessau fast alle Autobahnauffahrten auf die A9 mit Traktoren blockiert. Um 9 Uhr stellten Bauern sowohl an der Anschlussstelle Dessau-Ost als auch in Dessau-Süd Trecker auf die Auffahrten. In Ost sind sowohl die Auffahrten nach München und Berlin gesperrt, in Süd ist die Auffahrt in Richtung München frei. Das Abfahren von den Autobahnen ist ebenfalls möglich.

Die angekündigte Protestaktion wird von der Polizei begleitet. Außerdem achten die Bauern darauf, dass Einsatzfahrzeuge passieren können. So wurde in Dessau-Süd gegen halb 10 Uhr ein Bundeswehrkonvoi durchgelassen.