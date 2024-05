In der Dessauer Anhalt-Arena gibt es am 8. Juni eine sportliche Premiere.

Dessau/MZ. - Rund 14 Tage nach dem diesjährigen Internationalen Leichtathletik-Meeting am Freitag nach Pfingsten im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion kommen die Freunde einer Trendsportart in der Bauhausstadt auf ihre Kosten.

Der Verein Anhalt Sport veranstaltet zusammen mit der Organisation Finalrep Ventures UG aus Leipzig am 8. Juni in der Anhalt-Arena einen Streetlifting-Qualifikationswettkampf für das kontinentale Championat. Die ersten Europameisterschaften in dieser jungen Kraftsportart finden im November ebenfalls in Dessau statt. Anfang dieser Woche wurde das Projekt vorgestellt.

Streetlifting ist ein Kraftsport-Wettkampfformat, das sich welt-, europa- und deutschlandweit immer größerer Beliebtheit erfreut. „Der Zuspruch ist enorm“, erklärte Ralph Hirsch, Sportdirektor von Anhalt Sport. Beim Streetlifting absolvieren Frauen und Männern in insgesamt elf Gewichtsklassen (fünf weiblich und sechs männlich) vier Übungen. Das sind Muscle up (Kombination aus Klimmziehen und Beugestütz), Pull up (Klimmziehen), Dip (Barrenstütz) und Squat (Kniebeuge).

Neben dem eigenen Körpergewicht werden dabei Zusatzgewichte von den Sportlern bewegt. In je drei Versuchen wird die maximale Belastung ermittelt. Die Bestwerte aus jeder Übung werden aufaddiert. Die Athletin beziehungsweise der Athlet mit dem höchsten Totalwert setzt sich in seiner Gewichtsklasse durch.

Streetlifting basiert auf Calisthenics, einem intensiven Training in der Öffentlichkeit, bei dem überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. In Dessau ist der Verein Ghettoworkout dafür bekannt.

„Streetlifting ist wieder eine tolle Bereicherung für Dessau-Roßlau als Sportstadt“, betonte Hirsch. „70 Sportarten gibt es in Dessau. Mit dem Streetlifting kommt nun eine weitere dazu.“

InfoTickets für den EM-Qualifikationswettkampf am 8. Juni in der Dessauer Anhalt-Arena gibt es unter https://shop.final-rep.com