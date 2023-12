Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ. - Zwei Personen sind am Samstag gegen 18.15 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer des VW-Transporters konnte nach einer stationären Behandlung am Sonntag das Krankenhaus wieder verlassen, der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden an beiden Autos wird von der Polizei mit insgesamt 17.000 Euro angegeben. Der Transporter musste abgeschleppt werden.