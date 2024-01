In der Kinder- und Jugendwohngruppe im Zörbiger Dorotheenhof wurde der Ruf nach neuen Möbeln immer lauter. Die gab es jetzt. Allerdings mussten dafür ein paar Forderungen erfüllt werden.

Zörbig/MZ. - In Zörbig, im Dorotheenhof, erleben 13 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren derzeit aufregende Momente. Der ehemalige Hotelkomplex ist seit über sechs Jahren ihr Zuhause. In den letzten Tagen jedoch fanden dort Veränderungen statt, die nicht nur die Bewohner, sondern auch das schwedische Möbelhaus Ikea in den Mittelpunkt rückten.