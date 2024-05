Pouch/MZ. - Zum 15. Geburtstag des Sputnik Spring Break auf der Halbinsel Pouch gibt es in diesem Jahr zusätzliche Tagestickets in sehr begrenztem Umfang. Das hat ein Sprecher des Veranstalters am Dienstag mitgeteilt.

Neben den begehrten Sonntagstickets werden ab Mittwoch, 8. Mai, erstmalig auch Zwei-Tages-Ticket für Samstag und Sonntag online über den Sputnik Spring Break Shop verkauft. Diese gelten jeweils ab 18 Uhr, beinhalten jedoch keinen Platz auf dem Campingplatz. Parkplätze wird es wieder gegenüber der Zufahrt zur Halbinsel geben. Die Veranstalter erhoffen sich davon zusätzliche Besucher aus Mitteldeutschland.

Beim Sputnik Spring 2024 treten Pfingsten Stars wie Nina Chuba, CRO und Provinz sowie Scooter, Bonez MC und Ski Aggu auf. Das Festival startet am Freitag, 17. Mai. Die Aufbauarbeiten starten in dieser Woche.