Teppich aus Blaualgen am Muldestausee - Baden bleibt weiter verboten

Der Muldestausee ist deutlich eingefärbt. Ein MZ-Leser dachte zuerst an ein aufgeplatztes Fass mit Farbe. Doch es sind Blaualgen, die sich im Muldestausee immer weiter ausbreiten - mit ernsten Folgen.

Muldestausee/MZ - Der Befall des Muldestausees mit den gefährlichen Blaualgen ist auch vom Ufer aus inzwischen nicht zu übersehen. MZ-Leser Markus Riehl hat die aktuelle Lage dort im Foto festgehalten. Er war am Mittwochabend mit seiner Frau in der Schachtbaude essen und anschließend am Ufer des Stausees.

„Wir waren entsetzt und dachten zunächst an ein altes aufgebrochenes Fass mit Farbe“, schildert er seine Eindrücke. Durch die MZ-Veröffentlichung erfuhr er, dass es sich um den Algenbefall handelt. Deutlich sind die grünlichen Schlieren zu sehen.

Blaualgen im Muldestausee: Baden bleibt verboten

Die Gemeinde Muldestausee hatte dazu eine Warnung an die Bürger veröffentlich und gebeten, im Muldestausee trotz der sommerlichen Temperaturen nicht baden zu gehen. Denn es drohen allergische Reaktionen, wenn man länger mit dem Wasser in Berührung ist oder es gar beim Schwimmen zufällig verschluckt. Auch Hunde und andere Tiere sollte man von dem Gewässer fernhalten.