Zweite Auswärtspartie in Folge: Der HC Aschersleben stellt sich im Oberliga-Punktspiel beim abstiegsgefährdeten HSV Apolda auf einen harten Kampf ein.

Was die Ascherslebener Handballer gegen Apolda besser machen wollen

Aschersleben/MZ - „Wir wollen noch ein paar Punkte holen.“ Martin Wartmann hofft, dass seine Sieben aus den noch drei ausstehenden Saisonspielen in der Mitteldeutschen Oberliga ein paar Zähler sammelt, „auch wenn wir gerade nicht in unserer besten Phase sind“, so der Trainer des HC Aschersleben vor dem Auswärtsauftritt beim HSV Apolda, der als Tabellen-13. Mitten im Abstiegskampf steckt und jeden Punkt benötigt. Der HCA hingegen, im sicheren Mittelfeld beheimatet, möchte nach langer Zeit wieder ein erfolgreiches Auswärtsspiel bestreiten.