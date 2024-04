Sechstklässler des Hohenmölsener Agricolagymnasiums präsentieren stolz eine ihrer gebauten Auffahrhilfen aus Lego-Steinen, die nun an der Stufe der Osterland-Fleischerei am Altmarkt den Weg ins Geschäft erleichtern soll.

Hohenmölsen/MZ. - Ihre Wurst kaufen Ingrid und Heinz Lisker aus Hohenmölsen gern auf dem Altmarkt. Wenn, dann erledigt aber Ingrid Lisker allein die Einkäufe – die Stufe am Eingang der Osterland-Fleischerei ist für ihren Ehemann, der auf einen Rollator angewiesen ist, ein schwer zu überwindendes Hindernis. Bis jetzt. Denn das Geschäft hat nun vom Agricolagymnasium eine Auffahrhilfe aus Legosteinen erhalten, damit auch gehbeeinträchtigte Personen problemlos in den Laden kommen.

Hinter der Aktion steckt ein Projekt der Schule. Anfang April nahmen die Schülerinnen und Schüler der Einrichtung am Agricolaweg an einer Projektwoche mit dem Namen „Alltagshelden“ teil. Die Kinder und Jugendlichen beschäftigten sich dabei mit praxisnahen, alltäglichen Dingen abseits des Lehrplans (die MZ berichtete). Im Vorfeld hatte die Schule über den Wettbewerb „Revierpionier“ 20.000 Euro erhalten, um die Projektwoche durchzuführen.

„Lego-Oma“ half mit

Die Sechstklässler der Schule befassten sich dabei mit handwerklichen Tätigkeiten – unter ihnen sind auch Phil Schreiber und Julie Engelhardt gewesen. Sie und ihre Mitschüler haben in der Woche zwei Auffahrhilfen aus Legosteinen gebaut. Wie es dazu kam? Die Idee ist es gewesen, ein Projekt zu entwickeln, dass auch der Stadt und deren Einwohnern nützt, erzählt Lehrer Christian Erler. Mit Ingrid und Heinz Lisker führten die Kinder im Vorfeld ein Gespräch, um zu erfahren, wie man ihnen im Alltag helfen könne, erzählt Phil Schreiber. Dabei sei man auf die Auffahrhilfe gekommen.

Heinz Lisker probiert die Schräge gleich mal aus. Foto: Schlegel-Bittmann

Bei der Umsetzung unterstützt wurden die Kinder von Rita Ebel aus dem hessischen Hanau. Sie ist bundesweit als „Lego-Oma“ bekannt – aufgrund eines Verkehrsunfalls sitzt sie seit vielen Jahren schon im Rollstuhl und baut seit 2019 Schrägen für Einrichtungen in ganz Deutschland sowie Europa. Mehr als 100 sind schon zusammengekommen. Die Verantwortlichen des Agricolagymnasiums konnten Rita Ebel auch für ihr Projekt gewinnen. „Insgesamt elf Schulstunden haben wir gebraucht. Am Anfang war es doch etwas schwer, die Steine richtig zusammenzusetzen und manche haben wir auch erst falsch zusammengesteckt“, sagt Phil Schreiber. Doch als der Anfang gemacht war, ließen sich die insgesamt zwei Lego-Schrägen gut fertigbauen.

Kleine und große Steine

Eine von ihnen kommt dem Osterland-Geschäft am Altmarkt zugute. Geplant ist, die Auffahrhilfe während der Öffnungszeiten aufzustellen. Die zweite Schräge soll derweil vor dem Volkshaus in Taucha platziert werden – hier ist die Übergabe noch nicht erfolgt. Das Engagement der Kinder freut indes Schulleiter Frank Hoffmann. Es zeige, dass die Kinder sich an der Gestaltung der Region beteiligen wollen. „Bildung ist auch, sich einzubringen“, so der Direktor.

Wie viele Legosteine insgesamt verbaut wurden? Gezählt wurden sie nicht. „Es sind Zigtausende – auch größere Duplo-Steine haben wir genommen“, meint Phil Schreiber. Die Steine habe man vor allem in Form von Spenden aus der Schülerschaft erhalten.

Betroffene sind erfreut

Auf das Ergebnis blicken die Kinder mit Stolz. Das Bauen habe ihnen nicht nur viel Spaß bereitet. „Es ist gut, dass wir auch helfen konnten“, meint Julie Engelhardt aus Lösau.

Und bei Ingrid und Heinz Lisker kommt die Auffahrhilfe sehr gut an. „Das ist auf jeden Fall eine Hilfe und bei schlechtem Wetter kann mein Mann mit in den Laden kommen und seine Wurst selbst aussuchen“, sagt Ingrid Lisker mit einem Lächeln. Und auch Silvia Förster, Leiterin des Hohenmölsener Seniorenbüros, ist überzeugt, dass es „viele ältere Herrschaften in der Stadt geben wird, die diese Hilfe nutzen werden.“