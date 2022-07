„Baden im See ist zu unterlassen“ - Gemeinde warnt vor Blaualgen im Muldestausee

Muldestausee/MZ - Die Gemeinde Muldestausee rät derzeit dringend davon ab im Muldestausee zu baden. Grund dafür ist die Entwicklung vom Blaualgen in dem Gewässer.

„Aus gesundheitlichen Gründen wird darum gebeten, das Baden im See zu unterlassen“, heißt es in einen Facebook-Posting der Gemeindeverwaltung. „Ebenfalls sollten auch die geliebten Vierbeiner nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen“.

Blaualgen können unter anderem zu Hautausschlag und allergischen Reaktionen führen. Im schlimmsten Fall sorgen sie für Fieber, Durchfall, Atemwegserkrankungen bis hin Leberschäden. Kinder, Kleinkinder und Allergiker sind besonders gefährdet.

Blaualgen entstehen unter anderem bei anhaltend hohen Temperaturen, viel Sonnen und wenig Wind. Sie sind im engeren Sinne keine Algen, sondern Bakterien und können giftig sein.