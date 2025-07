Dessau/MZ. - Das Einkaufen im Internet bleibt nicht ohne Risiko. Das ist diese Woche wieder einmal klar geworden.

Eine 53-jährige Frau aus Roßlau hat im Polizeirevier einen Betrug angezeigt. Sie hatte am 30. Juni bei einem Online-Anbieter Heizöl bestellt und dafür eine Anzahlung von knapp 1.000 Euro geleistet. Allerdings wurde das Öl zum vereinbarten Termin am 14. Juli nicht geliefert. Alle Kontaktaufnahmeversuche zum Anbieter per Telefon und Mail verliefen erfolglos.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei hat zuletzt immer wieder vor Fakeshops im Internet und vor Vorauszahlungen ohne Sicherheiten gewarnt.