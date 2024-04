SLK Live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

In Güsten unterstützt eine Stiftung die Bedürftigen der Stadt, in Schönebeck wurde das Urteil gegen zwei Männer und eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung gesprochen, in Bernburg steht die Modernisierung des Einkaufscenters am Zepziger Weg an: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.