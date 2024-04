Zum 8. Mal ist Einrichtung als „Haus, in dem Kinder forschen“ ausgezeichnet worden - als erste Kita im Land überhaupt.

Bernburg/MZ. - Solche Regenwürmer findet man vermutlich eher nicht im heimischen Garten: Sie sind bunt, ziemlich lang und dick und aus Küchenpapier gerollt. Aber sie bewegen sich fast genau so wie richtige Regenwürmer, wenn man sie mit Wasser befeuchtet. Emil weiß noch genau, wie das funktioniert. Denn einen solchen Regenwurm hat der Sechsjährige in seiner Kita schon gebastelt und beobachtet, was passiert, wenn Wasser ins Spiel kommt.