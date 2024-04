Warum, wie und wo Norma im Seeland bauen will, berichtet der Entwicklungsleiter des Lebensmittelhändlers. Der Bauausschuss im Seeland zeigt sich in seiner Meinung gespalten.

Die Norma Lebensmittelhandels Stiftung und Co. KG will in Hoym einen neuen Discounter errichten.

Hoym/MZ - In Sachen Einkaufsmöglichkeiten könnte sich im Seeland etwas tun: Die Norma Lebensmittelhandels Stiftung und Co. KG will – nachdem sie gerade erst in Güsten gebaut hat – nun auch in Hoym einen neuen Markt errichten. Immerhin eine Investition von 3,5 Millionen Euro. „Das Unternehmen hat deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplanes beantragt, um Baurecht zu schaffen“, informierte Bauamtsleiterin Andrea Leipziger die Mitglieder des Bauausschusses auf deren jüngster Sitzung.