Eine arabische Spezialität mit deutschem Twist soll „Stella Moses“ an die Spitze der gesunden Küche führen. Kreativ-Chef der Firma mit Sitz an der Goitzsche ist Starkoch Stefan Marquard. Was er mit der Falafel vor hat.

„Stella Moses“ startet durch: Wie Starkoch Marquard von Bitterfeld aus den deutschen Markt erobern will

Geschäftsführer Uwe Wilhelm (r.) spricht im Pop-Up-Shop der Bitterfelder Firma „Stella Moses“ mit Mitarbeiter Leonard Gettel.

Bitterfeld/MZ. - Es klingt wie ein Märchen, doch Stefan Marquard meint es ernst. Von Bitterfeld aus will der TV- und Starkoch gemeinsam mit zwei Partnern den deutschen Lebensmittelmarkt aufmischen. Die Dach-Marke für das ambitionierte Projekt trägt dieselben Initialen wie der Juror der ZDF-„Küchenschlacht“: SM wie „Stella Moses“.