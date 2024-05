Pouch/MZ. - Der zweite von drei Tagen des Sputnik-Springbreak-Festivals 2024 ist Geschichte. Bei besserem Wetter als am Freitag spielten Superstars Nina Chuba und Cro, auch Dimitri Vegas, Pöbel MC und Die Gebrüder Brett überzeugten.

Das Einsatzgeschehen war ähnlich wie am Freitag. „Es hat alles gut funktioniert und war sehr friedlich“, fasst Philipp Helmers vom Veranstalterteam zusammen.

Der stürmische Wind, der am Freitag noch über das Gelände des Sputnik Springbreak-Festivals fegte, hatte sich am Samstag gelegt. Auf den offiziellen Bühnen, in den Partyzelten und auf den diversen privaten Campingstages brachte dafür die Musik die Besucher mit viel Druck zum Tanzen.

Sputnik Spring Break 2024: Erfolgreicher Start ins Wochenende

Wer Lust hatte, konnte schon ab Mittag auf einer der Zeltplatzbühnen feiern. Und bei einem Beach-Soccer-Turnier konnten sich die miteinander messen, die ihren Rausch nicht mehr ausschlafen mussten. „Das war sehr witzig“, freut sich Helmers.

Festival, Sommer, Sonne, Leichtigkeit: Auch 2024 ist die Stimmung auf dem Sputnik Spring Break fröhlich und ausgelassen. (Foto: Jon Renker)

Offiziell ging der Festivalabend um 18 Uhr mit dem Rostocker Hip-Hop-Musiker Pöbel MC los. Es folgte das DJ- und Produzentenduo Die Gebrüder Brett, das 2023 das erste Mal auf der Main Stage gespielt hatte und nun die hohen Erwartungen wieder erfüllen konnte.

Die Gebrüder Brett spielten zum zweiten Mal auf der Hauptbühne des Sputnik Spring Break. (Foto: Jon Renker)

Heiß erwartet worden war der Auftritt von Nina Chuba, den einige Besucher vor Ort in einer kleinen MZ-Umfrage aber als zu balladenlastig einschätzten. Konnte sie die großen Erwartungen erfüllen?

„Sie hat sie übertroffen, ehrlich gesagt“, findet Philipp Helmers. „Im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie auch bei uns gespielt hatte, ist sie in diesem Jahr musikalisch echt gereift.“

Rapper Cro überzeugte am Samstagabend mit einer fulminanten Bühnenshow die Festival-Besucher beim Sputnik Spring Break. (Foto: Jon Renker)

Den Abschluss auf der Mainstage machte DJ Dimitri Vegas, vom Branchenmagazin DJ Mag 2015 und 2019 als „Dj of The World“ ausgezeichnet, der auch nach 3 Uhr noch tausende Partygäste zum Tanzen brachte.

Sputnik Spring Break 2024: Den Abschluss des zweiten Festival-Abends auf der Hauptbühne machte DJ Dimitri Vegas. (Foto: Jon Renker)

Auch in den Disko-Zelten wurde bis früh in den Morgen getanzt - teilweise bis 6 Uhr. Ein besonderes Highlight war der Ascherslebener DJ "KomaCasper", der sich erst in Mitteldeutschland und später in ganz Deutschland und darüber hinaus in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat.

Beeindruckende Bühnenshows beim SSB 2024

Der Ansturm auf seinen Auftritt in der Electronic Stage war so groß, dass sich lange Schlangen am Zelteingang bildeten.

Die Einsatzkräfte verzeichneten am Samstagabend ähnlich viele Einsätze wie am Freitag. „Es war ein entspannter zweiter Abend“, fasst Philipp Helmers zusammen.

Einsazkräfte loben friedliches Festivalerlebnis beim Spring Break

Rund 250 Menschen wurden vor Ort behandelt, sechs stationär. Alle von ihnen konnten ihren Klinikaufenthalt inzwischen wieder hinter sich lassen. „Aus polizeilicher Sicht war das gestern sehr überschaubar für ein Festival mit 25.000 Besuchern“, erklärt auch Torsten Köhler vom Polizeirevier.

Die Beamten zählten eine niedrige zweistellige Zahl an Einsätzen, darunter Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahl und Unfallflucht. Die Feuerwehr rückte zwei Mal aus, beide Male aber zu einem Fehlalarm. „Es war sehr ruhig für uns“, so Muldestausee-Gemeindewehrleiter Daniel Quilitzsch.