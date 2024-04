Erneut ist die Bundespolizei am Wochenende ausgerückt, weil Unbekannte Gegenstände auf Bahnschienen gelegt hatten. Drei Personen wurden in der Nähe gesichtet. die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Holzweißig/MZ. - Erneut ist die Bundespolizei am Wochenende ausgerückt, weil Unbekannte Gegenstände auf Bahnschienen gelegt hatten. Am Sonntag hatte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei gegen 15.50 Uhr über diverse Gegenstände informiert, die ein Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses auf der Bahnstrecke in der Nähe der Ortslage Holzweißig im Gleisbereich gesehen und beseitigt hatte.

Dazu war keine Gefahrenbremsung notwendig, da der Bahnbedienstete die Gegenstände im Gleis rechtzeitig erkannte und nach der Anfahrt des Zuges lediglich 25 Kilometer pro Stunde fuhr und somit rechtzeitig anhalten konnte.

Nach der Ankunft am Hauptbahnhof Magdeburg wurde der Mann durch die Bundespolizei befragt. Er gab an, das Hindernis direkt nach der ersten Brücke gesehen zu haben. Es handelte sich dabei um Dachpappe, die auf den Schienen platziert worden war. Als er sie gerade entfernen wollte, bemerkte er zudem mehrere Betonteile in der Nähe, die offenbar bereits überfahren wurden. Außerdem beobachtete er wie drei Kinder oder Jugendliche die Flucht ergriffen, als er sie sah.

Eine Streife der Bundespolizei fuhr nach der Befragung zum Ort des Geschehens, konnte aber zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr feststellen.

Es kam zu einer Zugverspätung von drei Minuten. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat Ermittlungen eingeleitet und benötigt nun aber die Hilfe der Bevölkerung: Wer am Sonntag, 14. April, zwischen 15.30 und 16 Uhr verdächtige Personen, vermutlich Kinder oder Jugendliche, auf oder an der Bahnstrecke von Bitterfeld nach Magdeburg in der Nähe von Holzweißig gesehen hat, kann sich an die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wenden.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg ist unter Tel.: 0391/56 54 95 55 zu erreichen. Man kann sich auch unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/6 88 80 00) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.