Wittenberg/MZ. - Langeweile in den langen Sommerferien? Muss nicht sein. Die Wittenberger Tourismus-Information setzt ihren Weg fort, insbesondere auch Familien anzusprechen. Es wird eine weitere Auflage des Ferienpasses geben, die vierte inzwischen. „Eine Erfolgsgeschichte“, wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör anmerkt. Die Zahl der Angebote ist nach wie vor beträchtlich.

Spannend und lehrreich

Kristin Ruske, Chefin der Tourismus-Information, spricht von 76 Programmen in diesem Jahr und aktuell 54 Veranstaltern, die mit ganz verschiedenen Offerten aufwarten: spannenden, interessanten, solchen, bei den Mitmachen gefragt ist und jenen, bei denen der Nachwuchs etwas lernen kann.

Manche sind komplett kostenfrei und exklusiv über den Ferienpass zu erhalten, bei anderen wird Ermäßigung gewährt. Die Broschüre, die die einzelnen Angebote auflistet, ist ab dem 29. Mai in der Tourist-Information am Schlossplatz zu erhalten, sie kostet in einem Aktionszeitraum, der vom 29. Mai bis 1. Juni angesetzt ist, fünf Euro, später sind es sechs Euro. Buchbar sind die Erlebnisse laut Ruske sowohl von Familien in Wittenberg, aber eben auch von Urlaubsgästen, die mit Kindern in die Lutherstadt reisen oder vielleicht für Enkel, die bei Oma und Opa zu Gast sein werden in den Ferienwochen.

Längst hat sich ein Stamm an Veranstaltern gefunden, die gerne dabei sind beim Ferienpass. Die Stiftung Luthergedenkstätten zum Beispiel oder die Wittenberger Feuerwehr, die Technik präsentiert und Einblicke gewährt, wie es dort so läuft. Im Panorama dürfen Kinder ihr Wissen über die Reformation testen, bei der Wohnungsbaugesellschaft kann ein Haus gebaut werden, eines für Insekten. Die Stadtbibliothek ist mit von der Partie oder der Kampfsportclub Dokan mit Karate-Grundlagen und Cheerleading. „Es geht um schnelle, einfache Techniken“, berichten Victoria und Lara, zwei der Mitglieder. Sie sagen auch, dass bislang die Erfahrungen prima gewesen sind mit dem Ferienpass. „Das wird gut angenommen.“ Der Club kann sich nebenbei präsentieren und womöglich neue Interessenten gewinnen.

Peter Ghost ist erstmals dabei. Das Weltall ist sein Thema. Foto: Duclaud

Eingeteilt ist das umfangreiche Programm in mehrere Kategorien, wie Kristin Ruske erläutert: Sport- und Wasserangebote finden sich ebenso wie Mitmachprogramme, Aktionen zum Zuhören, Erleben und Staunen oder kulinarische Offerten und Schnupperkurse. Zu neuen oder wieder aktivierten Ferienerlebnissen zählen laut der Chefin der Tourist-Information zum Beispiel das Wandern mit Alpakas, Schneiderkurse für Kinder, die Produktion eines Podcastes mit dem Landrat, eine Führung durch die kommunale Kläranlage oder der Blick in den Sternenhimmel. Ruske hebt zudem die Kooperation mit der Projektschmiede Wittenberg hervor, die sich auf das Jahresthema „Kunst findet Stadt“ bezieht. Kleine Künstler können mit dem Vize-Weltmeister im Bodypainting eine Betonfläche im Amselgrund gestalten.

Kapitän gibt Auskunft

Ebenfalls neu im Programm sind nach Angaben der Tourist-Information ein Besuch auf dem Bauernhof mit Ponyreiten, eine Fragestunde bei einem echten Kapitän an Bord eines der Viking-Schiffe oder aber Peter Ghost, der bei der Programm-Präsentation am Schlossplatz vor einer Fahrzeugkulisse (Feuerwehr und Entwässerungsbetrieb) nicht zu übersehen ist. Der Dessauer erscheint im Astronauten-Anzug. Keinem echten: „Der wäre viel zu teuer.“

Sein Angebot besteht aus populärwissenschaftlicher Unterhaltung. „Mit Apollo 22 zum Mars“, ist eine der Veranstaltungen überschrieben: Weltall und Raumfahrt auf kindgerechte Weise vermittelt. Bei einer anderen geht es um Astronautenfrühstück. Was es geben wird? Tubenessen, gefriergetrocknetes Eis und Capri-Sonne.

Für die meisten Veranstaltungen können sich Interessenten online über die Website der Tourist-Information anmelden. Auch der Ferienpass kann online bestellt werden.