Mann wird in Supermarkt in Wolfen bestohlen - Frau flüchtet in einem blauen Kombi

Ein 69-jähriger Mann ist am Donnerstag in Wolfen Opfer eines Diebstahls geworden.

Wolfen/MZ. - Ein 69-jähriger Mann ist am Donnerstag in Wolfen Opfer eines Diebstahls geworden. Der Senior war gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Leipziger Straße einkaufen und hatte dabei seine Jacke über den Einkaufswagen gelegt. In einem offenbar unbeobachteten Moment schlug eine Diebin zu, zog die Geldbörse des Mannes aus der Jacke und flüchtete aus dem Laden.

Auf dem Parkplatz stieg sie in einen blauen Kombi unbekannten Typs. Im Portemonnaie befanden sich laut Polizei mehrere Geldkarten, Ausweisdokumente sowie Bargeld im oberen zweistelligen Bereich. Die Täterin wurde als circa 1,60 Meter groß und mit blonden Haaren beschrieben. Sie soll mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.