Kommunalwahl in Anhalt-Bitterfeld Landrat Andy Grabner auf Wahlliste für Ortschaftsrat in Sandersdorf - Neutralitätsgebot in Gefahr?

Anhalt-Bitterfelds Landrat will Mitglied des Ortschaftsrates in Sandersdorf werden. Was die Landeswahlleiterin zu Grabners Ambitionen sagt und welche Kandidaten in den Sandersdorf-Brehnaer Stadtrat streben.