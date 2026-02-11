Die Stadt Bitterfeld-Wolfen will einen Bebauungsplan in Bitterfeld ändern. So sollen Ferienhäuser auf Vetter-Grundstück direkt am See-Ufer möglich werden. Ortschaftsräte sehen darin gefährlichen Präzedenzfall. Was kritisiert wird. Wie die Entscheidung getroffen wird.

Große Empörung über Goitzsche-Plan - Vetter Touristik will Ferienhäuser direkt am Ufer des Sees bauen

Das einst als Winter- und Reparaturlager für die MS Vineta gedachte Vetter-Gelände an der Goitzsche soll mit Ferienhäusern bebaut werden.

Bitterfeld/MZ. - Wird ein Teil des Bitterfelder Ufers zwischen dem Goitzsche-See und dem Rundweg mit Ferienhäusern zugebaut? Das plant die Vetter Touristik Reiseverkehrs GmbH. Sie will, dass der Bebauungsplan „Wassersportzentrum“ nahe des Stadtstrands so geändert wird, damit ein Sondergebiet Freizeit und Erholung ausgewiesen ist. Denn Vetter Touristik will auf einem Grundstück, das ihr seit Jahren gehört, „eine kleine Ferienhausanlage“ errichten. Das hat nun im Ortschaftsrat Bitterfeld zu heftigen Protesten geführt.