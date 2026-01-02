Streit um See-Verkauf Nächste Runde zur Goitzsche vor Oberlandesgericht - Bitterfeld-Wolfen hält an Rücktritt vom Verkauf fest
Trotz einer gerichtlichen Niederlage hält die Stadt Bitterfeld-Wolfen am vorgesehenen Rücktritt vom Verkauf der Goitzsche fest. Damit geht der Streit nun erneut vor Gericht. Im März wird in Naumburg verhandelt.
02.01.2026, 11:07
Wolfen/MZ. - Das Gerichtsverfahren um den vorgesehenen Rücktritt der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom Verkauf der Goitzsche geht im Frühjahr 2026 in die nächste Runde. Da die Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) nach einem Beschluss des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen vom August 2025 Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau eingelegt hat, wird das Gerichtsverfahren nun vor der nächsthöheren Instanz, dem Oberlandesgericht (OLG) in Naumburg, fortgesetzt.