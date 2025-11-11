Der Familienbetrieb Vetter Touristik lädt anlässlich seines 35. Geburtstages zu einer berauschenden Show mit Thomas Anders und weiteren Stargästen. Warum die Entwicklung des Familienunternehmens so beeindruckt.

Große Gala zum Jubiläum des Reiseunternehmens Vetter aus Salzfurtkapelle hat einiges zu bieten

Birgit und Kristin Vetter – hier mit dem Moderatoren-Team Natalie Lament und Andre Busse – überbringen viele Worte des Dankes.

Halle/Salzfurtkapelle/MZ. - „Emotionen auf Rädern, das ist unser Ziel. Mit euch um die Welt, wir spüren das Leben. Jede Reise ein Stück von dem, was wir geben.“ Das sind Zeilen aus der Hymne für ein Familienunternehmen, das in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag begeht und deshalb zur großen Party geladen hat. Dabei erlebt auch dieser Song seine Premiere – der ausdrückt, wofür eine Handvoll Leute einst angetreten ist und ein mittlerweile rund 170-köpfiges Team noch heute steht: für familiäre Atmosphäre sowohl mit Mitarbeitern als auch Kunden, hohe Qualitätsansprüche und gemeinsames Wirken. Um Reisen anzubieten, zu denen ein durchdacht geschnürtes Gesamtpaket gehört.