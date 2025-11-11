Feuerwehr in Drohndorf Zwischen Explosion und Nudeln: Feuerwehr-Nachwuchs aus Drohndorf übt den Ernstfall
Bei ihrem Berufsfeuerwehrtag trainieren die Nachwuchs-Brandschützer aus Drohndorf 24 Stunden lang realistische Einsätze – von Explosion bis Rettungseinsatz.
11.11.2025, 14:30
Drohndorf/MZ. - Drei Feuerwehrfahrzeuge, besetzt mit 16 Mitgliedern der örtlichen Jugendfeuerwehr, rollen mit Martinshorn und Blaulicht auf den kleinen Platz vor dem Vereinshaus in Drohndorf. Aus der nebenstehenden alten Garage quillt dichter Rauch. Was ist geschehen?