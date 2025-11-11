weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehr in Drohndorf: Zwischen Explosion und Nudeln: Feuerwehr-Nachwuchs aus Drohndorf übt den Ernstfall

Bei ihrem Berufsfeuerwehrtag trainieren die Nachwuchs-Brandschützer aus Drohndorf 24 Stunden lang realistische Einsätze – von Explosion bis Rettungseinsatz.

Von Jens Dammann 11.11.2025, 14:30
Nun ist doch eingetreten, was nicht hätte passieren dürfen – ein Atemschutznotfall im Einsatz. Die anderen bergen im Rahmen der Übung ihren verunglückten Kameraden unter Anleitung und bringen ihn aus der Gefahrenzone.
Nun ist doch eingetreten, was nicht hätte passieren dürfen – ein Atemschutznotfall im Einsatz. Die anderen bergen im Rahmen der Übung ihren verunglückten Kameraden unter Anleitung und bringen ihn aus der Gefahrenzone. (Foto: Jens Dammann)

Drohndorf/MZ. - Drei Feuerwehrfahrzeuge, besetzt mit 16 Mitgliedern der örtlichen Jugendfeuerwehr, rollen mit Martinshorn und Blaulicht auf den kleinen Platz vor dem Vereinshaus in Drohndorf. Aus der nebenstehenden alten Garage quillt dichter Rauch. Was ist geschehen?