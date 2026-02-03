Beim KCP in Pölsfeld sorgt Anja Axt seit 30 Jahren für gute Laune. Wie sie zur Bütt gekommen ist und wie ihre Kollegen im Krankenhaus das närrische Hobby finden.

Eine Krankenschwester in der Bütt - zum Karneval halten sie auch Ländergrenzen nicht auf

Anja Axt steht jedes Jahr beim KCP - Karnevalclub Pölsfeld - in der Bütt.

Pölsfeld/MZ. - Seit vielen Jahren wohnt Anja Axt in Nordhausen und arbeitet dort im Krankenhaus. Doch wie schon ihr Geburtsname Siebenhüner verrät: Sie stammt aus Pölsfeld. Und jedes Jahr zur Karnevalszeit führt ihr Weg sie regelmäßig aus Thüringen nach Mansfeld-Südharz auf den Pölsfelder Saal. Denn beim KCP Pölsfeld ist Anja Axt die Frau für die Bütt.