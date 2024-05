Nachfolge am Real-Standort Edeka setzt auf Linksverkehr - Was im künftigen Bitterfelder Markt gerade passiert

Am alten Real-Standort in Bitterfeld öffnet am 13. Juni ein Edeka-Markt. Derzeit haben dort die Handwrker und Regalbaur das Sagen. Die MZ konnte einen Blick hinter die Kulissen werfen. Was können die Kunden erwarten?