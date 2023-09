Nach monatelanger Arbeit auf der Fläche des künftigen Industriegebiets in Brehna präsentieren Archäologen erste Details zum alten Handwerk. Welche Aussagen Funde noch zulassen.

Archäologen auf Spurensuche in Anhalt-Bitterfeld

Grabungsleiter Sergey Sitnikow und Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska schauen Funde aus der Salzsiederei an.

Brehna/MZ - Auf mehr als 80 Hektar Fläche soll in Brehna ein neues Gewerbegebiet entstehen. Beste Lage. „Und aus archäologischer Sicht ein Hotspot“, betont Susanne Friedrich. Sie ist Leiterin der Bodendenkmalpflege im sachsen-anhaltischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. In dessen Auftrag waren seit Ende 2020 bis zu 70 Mitarbeiter in Brehna aktiv, um nach Spuren früheren Lebens zu suchen und Funde zu sichern.