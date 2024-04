Umwelttage in Bitterfeld-Wolfen Bundeswehr und Campus Kids - Umwelttage in Bitterfeld-Wolfen bringen viele Helfer zusammen

Der April steht in Bitterfeld-Wolfen im Zeichen der Umwelttage. Bei verschiedenen Aktionen wird fleißig angepackt - auch von der Bundeswehr. Davon profitieren mehrere Orte. So das Tierheim in Bitterfeld.