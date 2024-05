Am Pfingstwochenende ist in Mansfeld-Südharz viel los: Das „Original Dreckschweinfest“ in Hergisdorf, Questenfest, Pfingstveranstaltungen in vielen Dörfern, Mühlentag und Internationaler Museumstag und noch viel mehr.

Das kann man am Pfingstwochenende in Mansfeld-Südharz erleben

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Die Vorbereitungen auf das Pfingstfest laufen auf Hochtouren. Je nach Tradition werden am Wochenende in den Orten die Maien ausgetragen, Umzüge veranstaltet, zum Frühschoppen oder Tanz geladen – oder gleich alles zusammen. Auf jeden Fall wird man angesichts der vielen Termine wohl nicht auf allen Hochzeiten tanzen können. Hier gibt es die wichtigsten Termine im Überblick:

Annarode

Am Freitag sorgt DJ Tommy Schulz ab 21 Uhr für beste Stimmung. Am Samstag erwartet Besucher die Band „Atemlos“ ab 20 Uhr mit mitreißender Musik. Am Sonntag sorgt eine weitere Band, „Borderline“, ebenfalls ab 20 Uhr für Stimmung. Am 20. Mai lädt die Pfingstgesellschaft zum traditionellen „Dreckschweinfest“ ab 9 Uhr und Waldpartie ein.

Ahlsdorf

Die Pfingstgesellschaft lädt am 17. Mai ab 20 Uhr zu einem Livekonzert mit der Band „Four Rock“ ein. Am Samstag werden ab 10 Uhr die Maien ausgetragen und abends lockt ab 20 Uhr der Schützenball zum Tanz. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, bevor um 13 Uhr der Umzug der Burschen stattfindet. Auch hier wird abends wieder kräftig gefeiert – aber nicht zu doll, denn bereits um 8 Uhr geht es am Montag zur Waldpartie.

Aseleben

Am Pfingstwochenende lädt die Pfingstgesellschaft Aseleben zwei Tage auf die Festwiese am Süßen See ein. Am Samstag werden ab 13 Uhr zunächst die Maien in Begleitung der Ellricher Musikanten ausgetragen, ehe ab 20 Uhr zur Disco mit dem DJ Team Nonstop und DJ Steno geladen wird.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Weckumzug. Zum Mittagessen aus der Gulaschkanone spielen die Ellricher Musikanten auf, auf Kaffee und Kuchen folgen Unterhaltung mit Fortissimo und ein Auftritt der Band Zerrwanst. Zum Abschluss wird ab 20 Uhr mit der Diskothek „Explosion“ zum Tanz gebeten.

Blankenheim

In Blankenheim startet das Pfingstfest am Freitag um 17.30 Uhr mit einem großen Festumzug mit historischen Fahrzeugen. Ab 20 Uhr ist „Mondschieber-Party“. Am Samstag werden ab 8.30 Uhr die Maien ausgebracht. Ab 14 Uhr findet auf dem Platz der Generationen ein Familiennachmittag mit Platzkegeln und Kinderspaß statt. Ab 20 Uhr wird zum Pfingsttanz geladen. Am Sonntag beginnt der Tag um 10 Uhr mit der „Blankenheimer Pfingstklatsche“ und ab 12.12 Uhr ist es Zeit für das Anbaden.

Brücken

Die Pfingstburschen in Brücken feiern vom 18. bis 20. Mai auf dem Sportplatz. Am 18. Mai wird ab 21 Uhr zum Tanz mit Tänzchentee eingeladen. Am Sonntag heißt es Pfingstbeat auf dem Sportplatz. Hier legen ab 21 Uhr die DJ’s Patrick Börsch, Airwaves und Tommy Schulz auf. Pfingstmontag gibt es ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Blaskapelle Piv Vanka. Außerdem findet ein Hobby-Fußballturnier statt. Eine Hüpfburg und Eiswagen sind vor Ort. Leni’s Danceschool zeigt, wieviel Spaß das Tanzen machen kann. Die Veranstaltungen finden wetterunabhängig überdacht statt. Für die Verpflegung sorgt Familie Kuhnert von der Gaststätte am Sportplatz.

Hergisdorf

Hier wird zum „Original Dreckschweinfest“ eingeladen: Das traditionelle Fest findet vom 17. bis 25. Mai statt und bietet ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Am Freitag startet das Fest um 17 Uhr mit der Meisterschaft im Wagenziehen.

Der Samstag beginnt um 12 Uhr mit dem traditionellen Maienaustragen und endet mit einer Party mit DJ Mono-T[o]n um 19 Uhr. Der Sonntag startet 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Höhepunkt des Tages ist der Festumzug um 14 Uhr, gefolgt von einer Disco mit DJ Alex ab 20 Uhr.

Am Pfingstmontag startet um 8 Uhr der Ausmarsch zum „Original-Dreckschweinfest“ an der Wildbahn, gefolgt von einem Marsch am Festplatz Hergisdorf.

Holdenstedt

Der Burschenverein von 1666 hält auch in diesem Jahr in Holdenstedt zu Pfingsten die große Burschentanz-Tradition hoch. Um die Linde ist wieder der Tanzboden aufgebaut, wo die Feierlichkeiten am Freitag ab 21 Uhr mit MaRo Deluxe und M&Mmusic starten.

Samstag ab 9 Uhr werden die Maien im Dorf ausgefahren, es spielt die Blaskapelle Katharina. Zum Kindernachmittag ab 14 Uhr mit Hüpfburg und Karussell ist der Eintritt frei. Ab 20 Uhr spielen „Intensiv“ zum Tanz. Der Sonntag startet zeitig um 8 Uhr mit dem traditionellen Reihegehen der Burschen, wobei man sich wieder auf schöne Kostüme freuen darf.

Begleitet werden sie vom Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Zum Kindernachmittag ab 14 Uhr schauen Clown Ferdinand und DJ Kalle und seiner Zaubershow vorbei, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Zum Tanz um die Linde mit Polaroit wird 20 Uhr gebeten.

Am Pfingstmontag gibt es um 9.30 Uhr den traditionellen Zeltgottesdienst. Ab 10.30 Uhr ist Frühschoppen mit Preiskegeln und musikalischer Begleitung durch die Südharz-Musikanten.

Polleben

Vom 17. bis 19. Mai lädt der Pollebener Pfingstverein 1992 zum Pfingstfest auf dem Schulhof am Jahnplatz ein. Dort erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Los geht’s am Freitag um 20 Uhr mit dem Eintreffen der Pfingstburschen im Festzelt und einer musikalischen Umrahmung durch DJ Mario.

Am Samstag werden ab 9.30 Uhr die Maien ausgetragen – gefolgt von Kaffee, Kuchen und einem bunten Showprogramm des Pfingstvereins. Ab 20 Uhr lädt DJ Mario zur Disco ein. Am Sonntag treffen die Pfingstburschen ab 15 Uhr erneut im Festzelt ein.

Questenberg

Ein Wochenende voller Spaß verspricht auch das diesjährige Questenfest. Am Samstag startet das Fest ab 21 Uhr mit Live-Musik mit der Band „Four Rock“. Punkt Mitternacht werden dann die Käsemänner aus Rotha empfangen. Nachdem alle Partybesucher ausgeschlafen haben, geht es am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Blaskonzert auf dem Festplatz weiter.

Bei der um 21 Uhr beginnenden Disco „Q-HOUSE - GASI Music meets Housegemachtes Vol. II“ kann man eigentlich – wie immer – gleich bis zum frühen Morgen durchmachen, denn 3.30 Uhr am Montag wird das Dorf geweckt. Ab 4 Uhr macht sich der Umzug auf zur Queste.

Dort erfolgt die Kranzabnahme, das Morgenmahl und die Begrüßung zur Sonne. Anschließend wird zum Frühschoppen geladen. Zum Ausruhen bleibt kaum Zeit, denn um 13 Uhr geht es mit den Traditionsfahnen auf zur Queste, wo das Schmücken und Aufbringen des Questenkranzes erfolgt.

Riestedt

In Riestedt übernehmen am Pfingstwochenende wieder die Eiersusen das Kommando. Freitag wird ab 20 Uhr mit Airdice, Paul Thaesler, Johannes Franke, Minne und Bokes in die Maien getanzt. Der Rummel startet am Samstagnachmittag, abends legt Mister Steven H. auf.

Sonntag 14 Uhr startet der Festumzug der Burschen. 15 bis 17 Uhr gibt’s bei freiem Eintritt Kinderprogramm und ein Platzkonzert mit den Ilfelder Blasmusikanten. Abends spielt „Empire“. Die Hallenser Blasmusik gestaltet am Montag den Frühschoppen. Gegen 14 Uhr treffen sich die Eiersusen zum Abbaden am Hofeteich.

Rothenschirmbach

Die „Burschen 80“ tragen am Samstag ab 8 Uhr die Maien im Dorf aus. Abends darf dann ab 20 Uhr bei der Disco mit „DJ Andy“ das Tanzbein geschwungen werden. Auf dem kleinen Festplatz an der Gartenanlage geht es am Sonntag ab 11 Uhr los. Dort warten ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg, eine Schießbude, Gegrilltes und mehr auf die Besucher.

Auch an diesem Tag wird abends wieder zur Disco geladen. Den Montag lassen die Burschen ab 10.30 Uhr mit Frühschoppen ausklingen, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Sangerhausen

Am Pfingstwochenende findet an der Walkmühle in Sangerhausen wieder das traditionelle Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins statt – und zwar in der 50. Auflage. Der Turnierplatz neben dem Ausflugslokal „Walkmühle“ verfügt über einen Richterturm, einen Wassergraben, einem Wall und eine Flutlichtanlage.

Harmonie zwischen Mensch und Pferd können die Besucher in den Disziplinen Springreiten, Dressur und Fahrsport bestaunen. Bereits ab 8 Uhr beginnen am Samstag sowie am Sonntag die ersten Wettbewerbe auf dem Dressurplatz. Der letzte Wettbewerb am Samstag – ein Schauwettbewerb mit Kostüm – findet um 20 Uhr statt.

Sylda

Das Pfingstfest in Sylda beginnt am Freitag um 16 Uhr mit dem Aufbau der Kegelbahn, gefolgt von der Zeltdekoration um 17 Uhr. Ab 22 Uhr findet dann die Projekt Dorfdisco mit den DJs Trash Tony und Green Eye statt. Um 12.30 Uhr am Samstag startet die offizielle Eröffnung des Pfingstfestes durch die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins. Anschließend gibt es einen Umzug mit geladenen Schützenvereinen sowie den Freibieranstich und Eis für die Kinder.

Der Pfingstgottesdienst findet am Sonntag um 9.30 Uhr statt. Anschließend können sich die Besucher beim 11. Schlepper- und Oldtimertreffen sowie beim Minimarkt/Flohmarkt vergnügen. Der Tag wird abgerundet durch einen musikalischen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Festzelt sowie die Siegerehrung der verschiedenen Wettbewerbe und Verlosungen. Am Abend gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Uftrungen

Ein buntes Programm bietet auch der Kirmes- und Traditionsverein Uftrungen am Pfingstwochenende an: Los geht es in dem kleinen Ort am Rande des Südharzes am Freitag um 19 Uhr mit den „Dorfrockern“, gefolgt von dem „Tanz unter den Linden“ am Samstag ab 20 Uhr. Am Pfingstsonntag ab 10 Uhr können Besucher auf dem Floh- und Trödelmarkt nach Raritäten und kleinen Schätzen stöbern.

Und wer nicht zu viel gefeiert hat, kann sich am Montag, 10 Uhr, an der Eiche in der Dorfmitte einfinden. Dort startet die Schlepper- und Traktorenparade. Auch das Rasentraktorenrennen findet wieder statt, und zwar am Montag ab 14 Uhr, ebenfalls auf dem Festplatz.

Walbeck

Der SV Walbeck veranstaltet am Samstag, 18. Mai, ein Pfingstturnier. Auf dem Sportplatz wird es neben sportlichen Aktivitäten auch eine Hüpfburg und einen Kuchenbasar der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck mit ihrer Kinderfeuerwehr geben. Beginn ist um 10 Uhr.

Wanderung um die Heimkehle

Uftrungen: Das Bündnis Nationale Naturlandschaften der deutschen Nationalparks lädt am Samstag zu einer Wanderung rund um die Heimkehle in Uftrungen ein. Start ist 10 Uhr vom Parkplatz an der Heimkehle. Durch den wilden Karst geht es gemeinsam mit der Geologin Christel Völker. Die Teilnehmer entdecken die karsttypischen Besonderheiten des Gebietes rund um die Heimkehle ober- und unterirdisch. Um eine Spende für den Deutschen Höhlenverein wird gebeten. Anmeldung für die Wanderung bei [email protected], 0361/573932002

Maibauernmarkt in Kelbra

Kelbra: Am Samstag, 18. Mai, findet der nächste Bauernmarkt in Kelbra auf dem ehemaligen Brauereigelände in der Jochstraße statt. Von 10 bis 15 Uhr bieten regionale Händler wieder ihre Produkte an.

Benefizspiel für Hochwasseropfer

Bennungen: Am 17. Mai steigt in Bennungen auf der Janeisterwiese ein Benefizspiel. Der Erlös soll den Opfern des Helmehochwassers und der Sanierung des Sportlerheims zugute kommen. Antreten werden der SV Eintracht Bennungen gegen den SV Blau Weiß Bad Frankenhausen. 18 Uhr werden die Trikots präsentiert, 18.30 Uhr ist Anpfiff. Der Eintritt kostet drei Euro. Dabei habe jedes Ticket die Chance auf einen tollen Hauptgewinn, heißt es in der Ankündigung. Zudem gibt es Torwandwandschießen für Kinder und eine Halbzeitshow mit Mittellinienschießen für die Erwachsenen. Verlost werden unter anderem ein signiertes Trikot von Christian Bickel, ein FSV Mainz 05-Trikot sowie Gutscheine aus dem Lila-Lädchen.

Basar für Kindersachen

Wallhausen: Der 14. Wallhäuser Kindersachenbasar findet am 17. Mai von 20 bis 21 Uhr und am 18. Mai vom 10 bis 14 Uhr im Haus der Sonne in Wallhausen statt. Für Schwangere mit Mutterpass ist am Sonnabend ab 9 Uhr Einlass. Zehn Prozent des Erlöses gehen an die Wallhäuser Kinder.

Mühlentag im Landkreis

Edersleben/Allstedt: Pfingstmontag laden die Mitglieder des Heimat- und Mühlenvereins Edersleben ab 10 Uhr in die Obermühle ein. 13 Uhr beginnt das Kulturprogramm mit dem Frauenchor der Hegerlerchen und dem Männerchor Edersleben. Ab 14.30 Uhr spielt das Orchester von Oberröblingen. Es gibt eine Hüpfburg und Kinderschminken. Verpflegung kommt aus der Gulaschkanone. Außerdem sorgt der Verein für ein großes Kuchenbüfett.

In der Allstedter Stadtmühle gibt es am Pfingstmontag von 11 bis 18 Uhr stündliche Führungen durch die Mühle, bei denen die alte Technik erläutert wird. Auch beim Schauschmieden kann man zugucken. Für Kuchen, deftige Speisen und Getränke ist ebenso gesorgt wie für eine Hüpfburg, Musik und einen Bücher-Flohmarkt.

Polleben: Im Rahmen des bundesweiten Mühlentags am Pfingstmontag ist auch die Bockwindmühle Polleben geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr lädt der Förderverein zum Erhalt der Bockwindmühle zum Besuch ein. Vereinsmitglieder bieten bei Bedarf Führungen an. Auch die Obermühle Edersleben kann ab 10 Uhr besichtigt werden. Um 13 Uhr beginnt dort ein Kulturprogramm.

Internationaler Museumstag

Sangerhausen: Das Spengler-Museum und das Spengler-Haus in Sangerhausen öffnen am Internationalen Museumstag, am 19. Mai, ihre Pforten. Am Museumstag sind Kinder und Erwachsene eingeladen zur kreativen Hutgestaltung aus Altstoffen und Resten. Um 14 und um 16 Uhr gibt es jeweils eine kleine Führung in der Hutausstellung. Im Spengler-Haus gibt es derweil eine Zeitreise durch das Leben der Putzmachermeisterin Fräulein Anna Spengler. Beide Häuser sind am Museumstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet - der Eintritt ist frei.

Eisleben/Mansfeld: Anlässlich des Internationalen Museumstages können am Sonntag, 19. Mai, die Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld kostenlos besucht werden. Alle Gäste sind eingeladen, zwischen 10 und 18 Uhr Luthers Geburts- und Sterbehaus in Eisleben auf den Spuren Martin Luthers zu erkunden oder in Luthers Elternhaus in Mansfeld dem „kleinen Martin zu begegnen“, wie es in einer Ankündigung heißt. Ebenfalls kostenfrei geöffnet hat ab 10 Uhr das Novalis-Museum Oberwiederstedt, wo unter anderem die Sonderausstellung „Wie verkörperte Worte“ zu sehen ist. Um 10 und 14 Uhr werden Führungen zum Thema „Novalis und seine Familie“ angeboten.

Hettstedt: Mit seiner neuen Ausstellung „Die technologische Bedeutung der Bergwerksbahn im Verhüttungsprozess des Mansfelder Kupferschiefers“ im Lokschuppen nimmt der Verein der Mansfelder Bergwerksbahn am Sonntag, 19. Mai, erstmals am Internationalen Museumstag teil. Zwischen 11 und 16 Uhr sind stündlich Führungen geplant, zudem wird es eine Imbissversorgung und einen Souvenirverkauf geben. Die Anreise ist nur per Pkw unter der Anschrift Pappelweg 9 in Hettstedt möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Komödie letztmals in dieser Spielzeit

Eisleben: Zum letzten Mal in dieser Spielzeit kann die Verwirrkomödie „Schick mir keine Blumen“ am Samstag, 18. Mai, am Theater Eisleben erlebt werden. Die Geschichte um den Hypochonder George Kimball, der von seinem vermeintlich bevorstehenden Tod erfährt und daraufhin seine Frau Judy mit seinem alten Collegefreund Bert verkuppeln will, beginnt um 19.30 Uhr auf der Großen Bühne. Karten gibt es an der Theaterkasse, Bucherstraße 14 in Eisleben, unter Tel. 03475/60 20 70, [email protected] oder www.theater-eisleben.de.

Kiebitzensteiner im Galerie-Café

Eisleben: Zu einem Kabarett-Abend wird am Freitag, 17. Mai, ins Galerie-Café Eisleben, Sangerhäuser Straße 12-13, eingeladen. Ab 19.30 Uhr werden dann die Kiebitzensteiner aus Halle ihr Programm „Gleich geschaltet“ präsentieren, heißt es in einer Ankündigung.

Führung durch den Friedwald

Wettelrode: Informationen rund um das Thema Friedwald Sangerhausen vermittelt eine kostenlose Führung am Samstag, 18. Mai. Ab 14 Uhr werden bei einem Spaziergang Fragen rund um die Bestattung in der Natur beantwortet. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde, Wettelrode.

Ausstellung zum Goldenen Schnitt

Wormsleben: Am Pfingstwochenende wird in der Wormsleber Kirche Zum Heiligen Kreuz, Geschwister-Scholl-Straße 1, eine Ausstellung zu sehen sein. Künstler Achim Frenzel wird den Goldenen Schnitt mit Vulkangestein präsentieren. Die Vernissage erfolgt am Freitag, 17. Mai, von 18 bis 20 Uhr. Anschließend wird die Ausstellung von Samstag und Montag jeweils von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet haben.