Von Magdeburg bis Naumburg: Welche sechs Abenteuer Kinder und Jugendliche in den Pfingstferien in Sachsen-Anhalt erleben können.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Kinder zählen schon die Tage: Die Pfingstferien beginnen am Dienstag (vom 21. bis 24. Mai 2024). In Sachsen-Anhalt warten einige Abenteuer auf Ferienkinder. Ob Piraten oder Höhenwanderer, alle können etwas Spannendes entdecken und ganz nebenbei sogar eine Menge über den Naumburger Dom, die Natur oder das Mittelalter lernen. Die Redaktion hat sechs Tipps zusammengetragen, mit denen garantiert keine Langeweile aufkommt.

Magdeburger Elbauenpark: Ferienspaß mit Bibern, Bürgermeister und Prinzessinnen

Entdeckungstour Wasser am 21. Mai 2024 ab 15 Uhr: Lust auf ein Rendezvous mit Flusskrebsen? Gummistiefel an und los geht es. Die unzähligen Lebewesen im Angersee werden auf dieser besonderen Entdeckungstour im Magdeburger Elbauenpark unter die Lupe genommen. Die Nachwuchs-Forschenden können mit Ferngläsern, Keschern aller Art und Lupenbechern alles genau untersuchen. Vor der Praxis-Session unterhalb der Jerusalembrücke gibt es ein bisschen Theorie: Wie entstanden eigentlich Alte Elbe und Stromelbe? Wer ist im und am Wasser zu entdecken? Wie gelingt Naturschutz? Danach kann mit Kescher gefischt und mikroskopisch geforscht werden.

Treffpunkt ist das Gartenhaus im Elbauenpark. Doppelter Rutschen-Spaß am 21. Mai 2024: Am Feriendienstag gibt es auf der Sommerrodelbahn einen Fahrschein, mit dem Kinder gleich zwei Mal den Berg hinunter rutschen können. Juhu.

Zeitreise in die Vergangenheit am 22. Mai 2024 ab 15 Uhr: Wo wurde die Luftpumpe erfunden? Natürlich in Magdeburg. Im Jahrtausendturm startet wieder eine Zeitreise durch die Erfindungen in der ganzen Welt. Ein Team führt durch den „schlausten Turm der Welt“, erklärt die Exponate und lädt zum Experimentieren ein. Ägyptische Grabkammern und eine Alchemistenküche können genau untersucht werden. Und der spektakuläre Versuch des weltberühmten Wissenschaftlers und Luftpumpen-Erfinders Otto von Guericke, der auch mal Bürgermeister von Magdeburg war, kann selbst ausprobiert werden.

Staun’ Dich schlau mit Playmobil: Der wohl klügste Turm der Welt steht im Magdeburger Elbauenpark - der Jahrtausendturm. Noch bis zum 3. Oktober 2024 ist hier eine Staun’ Dich schlau-Sonderausstellung zu sehen sein. Oliver Schaffer stellt mit seiner Playmobil-Bande in zwölf großen Vitrinen wichtige wissenschaftliche und technische Ereignisse und Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte mit PLAYMOBIL-Figuren nach. Spielerisches Lernen leicht gemacht!

Fun-Park: Spiel- und Sportplätze, der beliebte Rutschenturm und der 5,50 Meter hohe Klettervulkan, laden zum actionreichen Ferienspaß in den Fun-Park Elbauenpark ein.

Mit der Kräuterfrau durch die Lutherstadt Wittenberg

Unter dem Motto „Was wächst denn in der Stadt?“ ziehen Kinder beim Ferienangebot der LutherMuseen am Donnerstag, 23. Mai 2024, durch Wittenberg. Dabei entdecken sie ab 10 Uhr mit einer Kräuterfrau heimische Wildkräuter und erfahren viel über die Bedeutung und Verwendung von Pflanzen. Am Ende werden leckere Dinge hergestellt. Das Angebot ist für Kinder von 6 bis 14 Jahre geeignet.

Mehr Informationen unter www.luthermuseen.de

Naumburger Dom: Für Ferienkinder geht es hoch hinaus

Die KinderDomBauhütte lädt am Mittwoch, 22. Mai 2024, ab 10 Uhr zu einer Ferienaktion ein. Unter dem Motto „Himmlisches Licht“ schauen sich die Teilnehmenden die bunt leuchtenden Fenster des Naumburger Doms an und kreieren anschließend in der Glaswerkstatt eigene Anhänger. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist erforderlich.

Mehr Informationen unter www.naumburger-dom.de

Kinder lüften im Dom viele Geheimnisse: Wie wurde vor fast 1.000 Jahren ein so imposantes Gebäude wie der Naumburger Dom gebaut? Wer war der Naumburger Meister? Und warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Warum sitzen zwei Affen im Ostchor und spielen Schach? Der Naumburger Dom hält gerade für Kinder viele rätselhafte und überraschende Geschichten bereit. In den Ferien in Sachsen-Anhalt werden immer donnerstags bei einer Domführung für Kinder alte Geheimnisse gelüftet. Der nächste Termin stehen am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 10 und 14 Uhr auf dem Programm. Unser Tipp: Parallel zur Kinderführung gibt es auch eine für Erwachsene.

Turmbesteigung für junge „Höhenwanderer“: „Hoch hinaus! Domtürme entdecken!“ heißt es am Freitag, 24. Mai 2024, ab 10 Uhr bei einer zweistündigen Kinderaktion im Naumburger Dom. Der Nachwuchs vermisst die Türme, löst kleine Aufgaben und überwindet 200 Stufen bis zur Spitze des Nord-West-Turms. Am Ende des Projektes erhalten die „Höhenwanderer“ ein Turmdiplom. Wer mitmacht, sollte mindestens acht Jahre alt sein und keine Höhenangst haben.

Das Weltkulturerbe: Naumburger Dom (Foto: Meyer)

Halle: „Zauberhafte Zeichen und Symbole“ beim Familiennachmittag

Beim Familiennachmittag im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) können Gäste am Sonntag, 26. Mai 2024, von 15 bis 17 Uhr, unter dem Motto „Zauberhafte Zeichen und Symbole“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im Rahmen der Sonderausstellung „Magie – das Schicksal zwingen“ wird in Nähe der Himmelsscheibe von Nebra magisches Papyrus mit Binse, Stempel und Tinte hergestellt.

Mehr Informationen unter www.landesmuseum-vorgeschichte.de

Burgenlandkreis: Piratenfest im Erlebnistierpark Memleben

Piratenalarm im Erlebnistierpark Memleben im Burgenlandkreis! Zu Pfingsten entern Käpt’n Schluck und seine Meute das Gelände. Offensichtlich hat ihnen ein Papagei geflüstert, dass die neue Piratenrutsche eröffnet werden soll. Jeweils 13 Uhr heuert Schluck kleine und große Seeräuber für seine Schatzsuche an. Dann geht’s los! Ist der Schatz in Opa Willis Bauernhof versteckt? Oder bei den Alpakas in der Themenwelt Südamerikas? Wahrscheinlich haben sich die Erdmännchen aus Afrika den Schatz längst unter die Pfoten gerissen. Oder die charmanten Bennettkängurus halten ihn vor.

Wie auch immer: Kinder kommen bei der Party piratensicher auf ihre Kosten – und können sich obendrein mit Käpt’n Schluck bei einem Fotoshooting ablichten lassen. Die allerkleinsten Gäste sind zudem in der Villa Kunterbunt willkommen, der lustigsten WG Sachsen-Anhalts. Dort freuen sich Minipigs, Schafe oder Laufenten über liebevolle Streicheleinheiten.

Piratenfest vom 18. bis 20. Mai, jeweils 10 - 17 Uhr, Einlass bis 15 Uhr

Familienführung in Leipzig: 360°-Panorama im Panometer

Mit dem 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ führt der Berliner Künstler Yadegar Asisi die Besucher in die Zeit des Impressionismus. Er zeigt die französische Stadt Rouen Ende des 19. Jahrhunderts als historische Stadtansicht und zelebriert die beeindruckende Kathedrale der Stadt in vielfältigen Farbnuancen, Schattierungen und Lichteinfällen.

Vogelperspektive auf 360°-Panorama DIE KATHEDRALE VON MONET (Foto: Tom Schulze (c) asisi)

Das Besondere: Das Panorama wurde von Asisi erstmals komplett in Öl auf eine ca. 6 x 2 Meter große Leinwand gemalt, bevor es hochauflösend digitalisiert, vergrößert und für das Panometer in einer Größe von 110 x 32 Metern gedruckt wurde. Besucher tauchen direkt in das Werk ein und erleben die Ölmalerei als Kunstform in einem nie dagewesenen immersiven Erlebnis.

Neben den täglich stattfindenden öffentlichen Führungen, dürfen sich Familien immer samstags 10.30 Uhr auf die Familienführung zum Mitraten „Wahr oder Falsch?“ freuen.

Für ein spannendes Ausstellungserlebnis erhalten Kinder zusätzlich zum Eintritt eine kostenfreie Rätselrallye.