Das Festival „Geddsche Beats“ feiert am 16. August seine bisher größte Auflage: Drei Bühnen, zehn Acts und ein ausverkauftes Gelände erwarten die Besucher. Was das Festival laut der Veranstalter so besonders macht.

Festivalfieber in Kötzschau: Geddsche Beats 2025 so groß wie noch nie zuvor

Kötzschau/MZ. - Was im Jahr 2020 noch als Ersatz für das coronabedingt ausgefallene Heimatfest in Kötzschau anfing, hat sich mittlerweile zu einer festen Instanz in dem Ort und über dessen Grenzen hinaus entwickelt. Die Rede ist vom Festival „Geddsche Beats“, das am 16. August auf der Festwiese Kötzschau in die nächste Runde geht.